В США заявили о «прямом выпаде» Трампа в адрес Путина

Решение ввести санкции против российских нефтедобывающих компаний стало первым прямым выпадом американского лидера Дональда Трампа в адрес своего коллеги Владимира Путина. Такую оценку дает газета The Hill.

«Президент Трамп в среду предпринял самый значительный и прямой выпад против президента России Владимира Путина в рамках пока безуспешной попытки заставить кремлевского лидера прекратить многолетнюю войну с Украиной», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что о рестрикциях стало известно перед тем, как Трамп дал совместную пресс-конференцию с генсеком НАТО Марком Рютте и заявил, что пришло время «ужесточить наказание» в отношении Москвы.

23 октября США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

В заявлении минфина страны говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».

Ранее в США раскрыли, в какой момент Трамп разочаровался в России.