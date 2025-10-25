На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФПИ заявили о готовности России обсуждать инциденты с дронами в Польше

Дмитриев: РФ готова обсуждать инциденты с дронами, но к Москве не обращались
Александр Вильф/РИА Новости

Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с зарубежными государствами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу CNN, что РФ готова обсуждать конкретные инциденты, связанные с дронами в Польше, но к ней никто не обращался по этим вопросам.

«Я знаю, что Россия открыта для обсуждения, если есть вопросы по конкретным инцидентам. Насколько я понимаю, никто не обращался к России», — сказал Дмитриев.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич заявил, что республика находится в состоянии военного конфликта с Россией. По его словам, гибридные атаки в странах Евросоюза, начиная от вторжения беспилотников в их воздушное пространство до попыток взлома систем водоснабжения и другой критически важной инфраструктуры, проводили диверсанты, которым платили криптовалютой.

10 октября сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США резолюцию, осуждающую предполагаемое нарушение воздушного пространства НАТО со стороны РФ.

В качестве примеров нарушений были перечислены инцидент с дронами в Польше 9 сентября, появление дрона в воздушном пространстве Румынии 14 сентября и четыре появления российских истребителей в воздушном пространстве Эстонии.

Ранее в Румынии оценили вероятность нападения со стороны России.

