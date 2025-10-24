Президент Колумбии высказался о санкциях США против него

Президент Колумбии Петро назвал парадоксом санкции США против него и его семьи

Президент Колумбии Густаво Петро назвал парадоксальными санкции, введенные против него и членов его семьи правительством США. Об этом он заявил в соцсети X.

«В ответ на эффективную борьбу с наркоторговлей на протяжении десятилетий я получил такое со стороны правительства общества, которому мы оказали такое содействие в сдерживании потребления кокаина. Абсолютный парадокс, но ни шагу назад и никакого стояния на коленях», — написал глава Колумбии.

Петро уточнил, что его интересы в США будет представлять юрист Дэниел Ковалик.

24 октября Минфин США сообщил о решении ввести санкции в отношении Петро.

19 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от президента Колумбии немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе Вашингтон сделает это «некрасиво».

23 октября Петро заявил, что граждане Колумбии, занимающиеся наркоторговлей, живут в Соединенных Штатах, где используют связи с Трампом для своей работы.

Ранее Минфин США объяснил санкции против президента Колумбии.