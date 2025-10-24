На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФПИ рассказали, кто призывает к продолжению конфликта на Украине

Дмитриев: продлить конфликт призывают те, кто связан с военными контрактами
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в интервью журналистке Ларе Логан, что конфликт на Украине призывают продлить те, кто связан с военными контрактами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кириллова, интересы таких людей оцениваются в миллиарды долларов.

«Есть люди, которые говорят, что хотят войны, потому что у них есть связи с военными подрядчиками», — пояснил Дмитриев.

Он уточнил, что многие дезинформированы относительно истинных интересов России на Украине.

Накануне Кириллов говорил, что Россия намерена донести до Соединенных Штатов, что Украина затягивает переговоры по просьбе партнеров из Европейского Союза.

Спецпосланник президента уточнил, что Россия намерена доносить до американских коллег, что украинская сторона срывает необходимый диалог с РФ «по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта».

По словам спецпредставителя, попытки желающих продлить украинский конфликт связаны с «плачевным» состоянием экономик Британии и Евросоюза. Поэтому для них важно создавать «образ России как образ врага».

Ранее были названы три цели визита Дмитриева в США.

