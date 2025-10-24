Топ-менеджер «Росатома» возглавил новое управление Кремля по стратегическому партнерству

Президент России Владимир Путин назначил генерального директора компании «Росатом — международная сеть» (РМС) Вадима Титова начальником нового управления своей администрации по стратегическому партнерству. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

«Назначить Титова Вадима Петровича начальником управления президента России по стратегическому партнерству и сотрудничеству», — указано в документе.

22 октября посол Николай Удовиченко стал специальным представителем России по делимитации границы со странами СНГ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, Удовиченко будет заниматься вопросами демаркации и делимитации границы РФ с Южной Осетией, Абхазией и Грузией.

Накануне генпрокурор России Александр Гуцан был избран председателем Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран — участников СНГ. Такое решение приняли участники проходящего в Душанбе 35-го заседания совета.

