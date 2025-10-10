На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин высказался о судьбе России

Путин: судьба России всегда в руках народа, сейчас на переднем крае военные
Григорий Сысоев/РИА Новости

Судьба России всегда в руках народа, сейчас на переднем крае военные. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Душанбе по итогам визита в Таджикистан, пишет РИА Новости.

«Почему с военными - мне кажется, понятно: потому что судьба России в значительной степени, она всегда исключительно в руках народа России, но сейчас на переднем плане, на фронте в прямом и переносном смысле этого слова, находятся наши военные, и они решают задачи судьбоносного характера для нашей страны. И ребята на фронте, непосредственно на передовой, и, разумеется, и командиры», — сказал российский глава.

До этого президенты стран СНГ провели в Душанбе встречу в неформальной обстановке за закрытыми дверьми. Как писал Telegram-канал «Пул первого», сразу по окончании официального приема президенты провели встречу в узком составе. На фотографии, опубликованной в канале, видно, что лидеры стран СНГ общаются друг с другом в неформальной обстановке. Президенты работали в закрытом формате около часа, а затем разъехались.

Ранее президент Узбекистана Мирзиёев на саммите СНГ предложил участвовать в проектах в Афганистане.

