В Госдуме прокомментировали слова Путина об «ошеломляющем» ответе

Депутат Колесник: Путин и Трамп обменялись тяжелыми любезностями
Julia Demaree Nikhinson/AP

Российский президент Владимир Путин «никогда не бросает слов на ветер», так что, если Киев использует ракеты Tomahawk, о которых украинцы давно просят США, то ответ действительно будет самым серьезным. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«В связи с заявлениями нашего президента хочется вспомнить, что буквально на днях в России проводились учения с использованием стратегических ядерных сил, с тяжелыми ракетами подводного базирования, наземного базирования, с баллистическими ракетами, которые могут достигать любой точки земного шара. Это был очевидный посыл Западу, который там поняли, потому что после Трамп заявил, что передавать никакие ракеты Украине США не намерены. После этого Путин просто еще раз напомнил, что угрожать РФ не получится», — сказал депутат.

Он уверен, что все эти заявления американского и российского президентов связаны друг с другом, можно сказать, что «Трамп и Путин обменялись тяжелыми любезностями и обозначили силы».

«На фоне того, что переговоры Москвы и Вашингтона пока не ладятся, подобный обмен любезностями создает достаточно напряженную атмосферу, но лучше уж так, чем претворять обещания в жизнь и использовать друг против друга оружие», — заключил Колесник.

Выступая после заседания XVII съезда Русского географического общества, президент Путин предупредил, что в случае ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk, о которых давно просит Киев, ответ может быть «ошеломляющим».

«Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — подчеркнул он, назвав «попыткой эскалации» любые дискуссии на эту тему.

Ранее стало известно, что в Европе забили тревогу после предупреждения Путина.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
