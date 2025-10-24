На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Китая ответили на обвинения Зеленского в нежелании помогать Украине

МИД КНР: Пекин твердо стоит на стороне диалога и мира на Украине
true
true
true
close
Depositphotos

Правительство Китая продолжает твердо стоять на стороне диалога и мира на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о нежелании Пекина помогать Киеву, передает РИА Новости.

«Свою позицию по украинскому кризису Китай всегда определял в соответствии с сутью самого вопроса, и прилагал усилия для прекращения огня, выступал за примирение и содействовал проведению переговоров», — сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Го Цзякунь добавил, что международное сообщество является свидетелем усилий Китая.

Несколькими часами ранее Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в помощи Украине, а также не желает поражения России. По словам украинского лидера, председатель КНР Си Цзиньпин уже заявил ему о нежелании продавать оружие Киеву.

Накануне Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не приведет к урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, принуждение и давление не способны решить проблему.

Ранее в украинской разведке обвинили Китай в предоставлении РФ данных для ракетных ударов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами