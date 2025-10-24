В МИД Китая ответили на обвинения Зеленского в нежелании помогать Украине

МИД КНР: Пекин твердо стоит на стороне диалога и мира на Украине

Правительство Китая продолжает твердо стоять на стороне диалога и мира на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о нежелании Пекина помогать Киеву, передает РИА Новости.

«Свою позицию по украинскому кризису Китай всегда определял в соответствии с сутью самого вопроса, и прилагал усилия для прекращения огня, выступал за примирение и содействовал проведению переговоров», — сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Го Цзякунь добавил, что международное сообщество является свидетелем усилий Китая.

Несколькими часами ранее Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в помощи Украине, а также не желает поражения России. По словам украинского лидера, председатель КНР Си Цзиньпин уже заявил ему о нежелании продавать оружие Киеву.

Накануне Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не приведет к урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, принуждение и давление не способны решить проблему.

Ранее в украинской разведке обвинили Китай в предоставлении РФ данных для ракетных ударов.