Медведев раскрыл, как Россия будет проводить СВО после отмены встречи Путина и Трампа

Медведев: Россия может долбить по всем бандеровским нычкам после отказа Трампа

Россия после отмены президентом США Дональдом Трампом саммита с российским лидером Владимиром Путиным может использовать самые разные виды вооружений по всем укрытиям противника без оглядки на переговоры. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что в сложившейся ситуации есть «явный плюс» для российской стороны.

«Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что теперь следует сосредоточиться на уничтожении врагов, а не на заключении «бессмысленных сделок».

22 октября Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. При этом глава США выразил мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо», и потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

На это Путин ответил, что речь идет скорее о переносе встречи лидеров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что это он сорвал встречу Трампа с Путиным.