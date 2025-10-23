В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа

Fakt: за отменой встречи Путина и Трампа в Будапеште стоит Рубио

За отменой встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште стоит американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом в интервью изданию Fakt рассказала польская журналистка и специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.

Она считает, что Рубио сделал это, чтобы уберечь Трампа от публичного поражения.

«Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком на глазах у всего мира», — отметила Гурницкая-Партыка.

23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести саммит с участием лидеров РФ и США на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.

Ранее в МИД Венгрии выразили надежду на то, что Путин и Трамп проведут переговоры в Будапеште.