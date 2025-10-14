Трамп обвинил Си Цзиньпина во вспыльчивости

Трамп: у меня прекрасные отношения с Си Цзиньпином, но тот бывает вспыльчив

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у него «прекрасные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином. Вместе с тем он обвинил лидера Китая во вспыльчивости, сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон должен быть острожен с Пекином.

«У меня прекрасные отношения с Си Цзиньпином, но он порой бывает вспыльчив, поскольку Китай хочет, а над нами у них доминировать не получится», — сказал Трамп на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

14 октября торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится на полях саммита в Южной Корее. По его словам, время проведения встречи лидеров уже согласовано. При этом дипломат выразил уверенность, что обеим сторонам удастся урегулировать спорные вопросы, которые связаны в том числе с решением Пекина ввести новые меры экспортного контроля.

На прошлой неделе Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение».

Ранее Трамп заявил, что в Китае происходят «очень странные вещи».