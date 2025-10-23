На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу заявил о попытках изолировать РГО на международной арене

Шойгу: оппоненты РФ пытались изолировать РГО на международной арене
Алексей Никольский/РИА Новости

Оппоненты России пытались изолировать Русское географическое общество (РГО) на международной арене, но это им не удалось. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ, президент РГО Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Нашим оппонентам не только не удалось изолировать Русское географическое общество на международной арене, хотя такие попытки были. Наоборот, в 2024 году всеми странами БРИКС была поддержана инициатива Русского географического общества об учреждении общего профессионального праздника — Дня географа», — подчеркнул Шойгу.

До этого российский лидер Владимир Путин поддержал переизбрание Сергея Шойгу президентом Русского географического общества.

Кроме того, глава государства в ходе съезда РГО предложил объявить 2027 год в России Годом географии.

Путин объяснил, что 2027 год выпадает на двухсотлетний юбилей российского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского. В этом же году исполнится 200 лет со дня рождения первого председателя РГО великого князя Константина и 330 лет с момента открытия русскими первопроходцами Камчатки.

Ранее украинский дипломат признал провал попыток изолировать Россию.

