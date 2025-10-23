На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин напомнил о санкциях против России, введенных при Трампе

Путин: Трамп в ходе первого срока ввел большое количество санкций против России
true
true
true
close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Глава Белого дома Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций в отношении России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после XVII съезда Русского географического общества (РГО), трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации», — сказал он.

Путин подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением.

«Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением», — сказал российский лидер.

Президент России заявил, что новые антироссийские санкции, введенные Штатами, являются попыткой оказать давление на Москву и не способствуют укреплению отношений между странами.

23 октября американский президент Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. В указе Трампа перечислены добывающие и перерабатывающие нефть предприятия, их производственные филиалы, транспортные компании. По сути, санкции охватывают всю цепочку производства и экспорта нефти и нефтепродуктов.

Ранее в Европе заявили о самоуничтожении из-за санкций против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами