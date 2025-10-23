Глава Белого дома Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций в отношении России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после XVII съезда Русского географического общества (РГО), трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации», — сказал он.

Путин подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением.

«Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением», — сказал российский лидер.

Президент России заявил, что новые антироссийские санкции, введенные Штатами, являются попыткой оказать давление на Москву и не способствуют укреплению отношений между странами.

23 октября американский президент Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. В указе Трампа перечислены добывающие и перерабатывающие нефть предприятия, их производственные филиалы, транспортные компании. По сути, санкции охватывают всю цепочку производства и экспорта нефти и нефтепродуктов.

Ранее в Европе заявили о самоуничтожении из-за санкций против России.