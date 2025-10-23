На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал эскалацией разговоры о возможности поставок Tomahawk Украине

Путин назвал попыткой эскалации заявления о поставках ракет Tomahawk Киеву
Григорий Сысоев/РИА Новости

Разговоры о передаче Киеву ракет Tomahawk являются попыткой эскалации украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

На фоне таких разговоров украинский лидер Владимир Зеленский говорил о стремлении Украины получить Tomahawk у стран Европы.

22 октября газета The Wall Street Journal сообщала, что Соединенные Штаты Америки сняли ключевое ограничение на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет большой дальности западного производства.

24 августа WSJ писало, что администрация США с конца весны запрещает Украине применять американские тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Американская газета The Hill подчеркивала, что американский лидер Дональд Трамп принял верное решение, отказавшись передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Ранее Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk.

Переговоры о мире на Украине
