Путин вышел к журналистам после съезда Русского географического общества

Путин вышел к СМИ после съезда Русского географического общества
Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вышел в СМИ после участия в съезде Русского географического общества (РГО). Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства принял участие в заседании XVII съезда РГО в четверг. После общения с журналистами российский лидер проведет заседание попечительского совета РГО.

Во время съезда Русского географического общества Путин, в частности, заявил, что в России в обязательном порядке должен быть создан Музей географии. Президент обратил внимание на то, что в профильных географических музеев в мире единицы. Он отметил, что Музей географии в РФ будет иметь прикладное значение. Глава государства добавил, что вопрос географии важен для страны с политической точки зрения.

Также Владимир Путин поручил правительству России проработать возможность объявления 2027 года в стране Годом географии. Он напомнил о вкладе русских географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки.

Ранее Путин заявил, что Россия создаст суверенный ИИ с учетом своей культуры.

