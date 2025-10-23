Путин рассказал о роли Русского географического общества в изучении Арктики

Русское географическое общество (РГО) сыграло ведущую роль в освоении и изучении Арктики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда Русского географического общества, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«РГО сыграло ведущую роль в изучении и освоении Арктики», — сказал Путин

Он добавил, что опыт Русского географического общества (РГО) необходимо использовать в развитии Арктики.

«Безусловно, его нужно использовать в реализации программ развития от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной сферы», — отметил глава российского государства.

Также Путин призвал в обязательном порядке создать Музей географии в России.

Во время заседания российский лидер предложил объявить 2027 год в России Годом географии.

Путин объяснил, что 2027 год выпадает на двухсотлетний юбилей российского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского. В этом же году исполнится 200 лет со дня рождения первого председателя РГО великого князя Константина и 330 лет с момента открытия русскими первопроходцами Камчатки.

Ранее Шойгу сделал заявление о границах.