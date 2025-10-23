Еще одна страна Европы присоединится к закупкам оружия США для Украины

Премьер Санчес: Испания присоединится к закупке оружия для Украины у США

Испания присоединится к программе Европы и НАТО по закупке оружия США для его последующей передаче Украине. Об этом заявил премьер Испании Педро Санчес, передает El Pais.

«Я проинформировал его (украинского лидера Владимира Зеленского – «Газета.Ru», что мы собираемся присоединиться к этой программе», — подчеркнул он.

22 октября генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что государства Североатлантического альянса закупили у Соединенных Штатов оружия на $2 млрд.

20 октября Зеленский в ходе брифинга упрекнул некоторые страны-участницы североатлантического альянса (НАТО) в отказе от участия в программе по закупке американского оружия для Украины, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что обязательства союзников Киева по программе закупок американского оружия PURL, которые они предоставили в ходе переговоров в Брюсселе, составили $422 млн.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО передает Украине списанное оружие.