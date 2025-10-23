«Радиостанция Судного дня» передала три сообщения на фоне санкций США против России

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 в понедельник прозвучали три сообщения на фоне решения администрации президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России. Об этом говорится в Telegram-канале станции.

23 октября станция передала слова «негропотоп», «гречневик» и «клинобоец».

6 октября в эфире УВБ-76 прозвучало слово «орехобрус», которое уже появлялось в эфире в феврале 2022 года.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».