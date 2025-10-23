На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сторонники Орбана вышли на митинг в Будапеште

РИА: в Будапеште начался многотысячный антивоенный митинг в поддержку Орбана
true
true
true

В центре Будапешта проходит «Марш мира» в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает РИА Новости.

Митингующие выступают против военных планов Брюсселя по дальнейшей поддержке Украины.

Орбан на своей странице Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что «Марш мира» никогда ранее не собирал столько участников. Он опубликовал фото демонстрантов с плакатом, на котором митингующие написали о своем нежелании участвовать в боевых действиях из-за Украины.

16 октября российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Также он выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

До этого Орбан заявил, что исход боевых действий на территории Украины уже предопределен — российская армия победила и стала сильнее.

Ранее Трамп объяснил, почему встретится с Путиным в Венгрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами