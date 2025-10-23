В центре Будапешта проходит «Марш мира» в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает РИА Новости.

Митингующие выступают против военных планов Брюсселя по дальнейшей поддержке Украины.

Орбан на своей странице Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что «Марш мира» никогда ранее не собирал столько участников. Он опубликовал фото демонстрантов с плакатом, на котором митингующие написали о своем нежелании участвовать в боевых действиях из-за Украины.

16 октября российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Также он выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

До этого Орбан заявил, что исход боевых действий на территории Украины уже предопределен — российская армия победила и стала сильнее.

