В Минэкономразвития высказались о новых санкциях ЕС против РФ

МЭР: новые санкции ЕС не повлияют на туристические поездки из РФ в страны Евросоюза

Новые санкции Европейского союза (ЕС) не повлияют на туристические поездки из РФ в страны Евросоюза. Об этом ТАСС рассказали в Минэкономразвития РФ.

«Это никак не повлияет на экспорт туризма из России в страны ЕС, так как с 2021 года отменен групповой туризм из ЕС. Поэтому туристические агентства большие группы с этого времени не отправляют», — сказали в ведомстве.

В то же время в Минэкономразвития отметили, что интерес граждан стран Евросоюза к поездкам в Россию сохраняется.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В этот же день США ввели санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции страны затронули нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Как писал Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.