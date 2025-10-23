Зеленский поблагодарил Европу за новые санкции против России

Зеленский поблагодарил Европу за санкции и заявил, что их должно быть больше

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил Евросоюз за принятие 19-го пакета санкций против России, назвав его «сильным».

По его словам, рестрикции показывают «единство Европы».

«Важно, что Евросоюз, Великобритания, Америка действуют синхронно, чтобы усилить давление на Россию и приблизить нужный всем нам мир. Санкционного давления должно быть больше, и об этом будем говорить сегодня в Брюсселе с партнерами», — написал Зеленский.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В этот же день США ввели санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции страны затронули нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Как писал Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

