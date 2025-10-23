На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский высказался о возможности прекращения огня с Россией

Зеленский: прекращение огня возможно, но нужно давить на Россию
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все еще считает возможным установку режима прекращения огня, однако для этого нужно давить на Россию. Его слова с саммита Европейского совета в Брюсселе приводит телеканал Sky News.

«Конечно, прекращение огня всё ещё возможно, и нам всем нужно прекращение огня. Но нам нужно усилить давление на Россию», — сказал Зеленский.

По его словам, новый пакет европейских санкций «очень важен», однако необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина, чтобы остановить конфликт.

До этого Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта, а мирный договор будет заключен уже позже. После встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским глава Белого дома публично призвал к прекращению огня на существующих линиях фронта, и эту позицию украинский президент затем поддержал в комментариях журналистам.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение о том, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта, обсуждалось в ходе российско-американских контактов.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что никто в мире «не желает победы России».

