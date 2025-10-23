Зеленский высказался о возможности прекращения огня с Россией

Зеленский: прекращение огня возможно, но нужно давить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все еще считает возможным установку режима прекращения огня, однако для этого нужно давить на Россию. Его слова с саммита Европейского совета в Брюсселе приводит телеканал Sky News.

«Конечно, прекращение огня всё ещё возможно, и нам всем нужно прекращение огня. Но нам нужно усилить давление на Россию», — сказал Зеленский.

По его словам, новый пакет европейских санкций «очень важен», однако необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина, чтобы остановить конфликт.

До этого Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта, а мирный договор будет заключен уже позже. После встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским глава Белого дома публично призвал к прекращению огня на существующих линиях фронта, и эту позицию украинский президент затем поддержал в комментариях журналистам.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение о том, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта, обсуждалось в ходе российско-американских контактов.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что никто в мире «не желает победы России».