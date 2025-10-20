На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на предложение Трампа об остановке войск России и Украины

Песков: вопрос остановки текущей линии фронта поднимался в ходе контактов с США
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Предложение президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта, обсуждалось в ходе российско-американских контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Это газетное сообщение, было много разных заявлений на этот счет. Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов», — заявил он.

По словам Пескова, Россия каждый раз давала один и тот же ответ, который хорошо всем известен. Он добавил, что позиция российской стороны не меняется.

До этого Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта, а мирный договор будет заключен уже позже. После встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским глава Белого дома публично призвал к прекращению огня на существующих линиях фронта, и эту позицию украинский президент затем поддержал в комментариях журналистам.

При этом лидер США опроверг информацию, что обсуждал с украинской стороной возможные территориальные уступки в пользу России.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла 17 октября в Вашингтоне. Американский лидер заявил, что вряд ли передаст Украине крылатые ракеты Tomahawk, однако добавил, что это обсуждаемый вопрос. При этом он отметил, что может добиться урегулирования конфликта, и в этом его Зеленский поддержал. Подробнее о том, как проходили переговоры, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России.

