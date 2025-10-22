На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Венгрии прибыл на встречу с госсекретарем США

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в госдеп США для встречи с госсекретарем Рубио
AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в государственный департамент США для проведения переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что автомобиль венгерского министра подъехал к зданию госдепа приблизительно в 14.00 по местному времени (21.00 мск).

До этого Сийярто заявил, что Венгрия приступает к переговорному процессу с американской энергетической компанией Westinghouse с целью дальнейшего использования их топлива на венгерских атомных электростанциях (АЭС) наряду с российским. Глава венгерского МИД подчеркнул, что инициатива направлена на увеличение ядерной мощности, для которого требуется большое количество топлива.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора, состоявшегося 16 октября, договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Позднее министр иностранных дел и торговли Венгрии выразил надежду, что европейские страны, которые лежат на пути возможного маршрута пролета российского лидера в Будапешт, позволят ему пересечь свое воздушное пространство.

Ранее Трамп отложил встречу с Путиным в Будапеште.

