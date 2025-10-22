На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп отложил встречу с Путиным в Будапеште

FT: Трамп отложил встречу с Путиным в Будапеште из-за пустой траты времени
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп отложил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за якобы «траты времени». Об этом пишет газета Financial Times.

«Авиаудары (ВС РФ по Украине. – «Газета.Ru») были нанесены после того, как Трамп отложил запланированный саммит с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, заявив, что не хочет, чтобы это было «пустой тратой времени», — говорится в сообщении издания.

22 октября МО РФ сообщило о том, что вооруженные силы России нанесли массированный удар по промышленности Украины в качестве ответа на теракты. В МО добавили, что российским войскам удалось достичь целей удара и поразить все назначенные объекты.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в столице Венгрии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, даты саммита в Будапеште пока не определены.

Ранее в Госдуме выразили надежду, что Трамп сдержит слово.

Переговоры о мире на Украине
