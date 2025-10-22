На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что Россия готова к конфликту с НАТО «как никогда»

Депутат Колесник: Россия как никогда готова к конфликту с НАТО
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Европейские члены НАТО готовятся воевать с Россией, чтобы отвлечь население от внутренних проблем и сохранить власть, Москва готова к такому конфликту, «как никогда». Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Мы к конфликту готовы как никогда. Тем более у нас сейчас, что бы ни говорили, армия одна из лучших в мире, во всяком случае по боевому опыту равных нет. То, что они готовятся к войне, — они же слышали, что сказал наш президент. Нам же нечего больше делать, как на НАТО нападать», — сказал Колесник.

По словам парламентария, готовясь к конфликту, лидеры европейских стран пытаются отвлечь население от внутренних проблем и стимулировать экономику за счет ВПК. Для Европы Россия «является пугалом», с помощью которого там пытаются «заглушить» свои ошибки.

Именно в Европе «разгоняют эскалацию», отметил Колесник. «Давно бы уже все кончилось», если бы там спрятали свои страхи и пришли к нормальным решениям по работе с Россией, сказал депутат.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что европейские страны — члены НАТО ведут активную подготовку к войне с РФ. По его словам, Европа «никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям» и не хочет, чтобы на континенте установился прочный мир.

Ранее в Госдуме заявили, что Европа начала готовиться к войне с Россией задолго до СВО.

