Путин проведет мероприятие по линии Генштаба

Президент России Владимир Путин проведет 22 октября рабочее мероприятие, связанное с деятельностью Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У президента 22 октября запланировано мероприятие по линии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», — подтвердил представитель Кремля, не уточняя деталей предстоящего события.

Песков добавил, что подробности мероприятия станут известны в ближайшее время.

7 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции (СВО) продолжат наступать в соответствии с утвержденным замыслом.

В этот день глава государства провел совещание, во время которого начальник Генштаба, а также командующие группировками войск, доложили российскому лидеру в деталях об оперативной обстановке на фронтах. В ходе заседания Путин подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне спецоперации полностью остается за российской армией. По его словам, Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения.

