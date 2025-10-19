На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе назвали «историческую миссию» Путина

FT: Путин хочет войти в историю как лучший правитель со времен Петра Великого
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин намерен добиваться поставленных в ходе СВО целей, поскольку ВС РФ имеют преимущество на поле боя и хочет войти в историю страны как лучший правитель со времен Петра I. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

Как следует из текста, российский лидер рассчитал, что пока «он имеет преимущество на поле боя, ему нет нужды идти на какие-либо уступки». При этом там же утверждается, что военная экономика России якобы находится «на грани краха».

«Для Путина дело не в деньгах. Дело в его наследии — он хочет войти в историю как лучший российский правитель со времён Петра Великого», — заявил один из европейских чиновников.

По словам других собеседников газеты, президенту России регулярно предоставляют сводки с тактическими успехами России. Источник в «западной разведке» также сообщил FT, что для Владимира Путина события на Украине носят «идеологический характер». Он уверен в победе, сообщает газета.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

На Западе заявили, что Трамп вернулся к прежним взглядам в отношении России.

