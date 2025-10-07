Герасимов рассказал о замысле ВС России в ходе СВО

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции (СВО) продолжат наступать в соответствии с утвержденным замыслом. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, соединения и воинские части Объединённой группировки войск продолжат вести наступательные действия в соответствии с утвержденным замыслом», — сказал Герасимов, выступая с докладом перед президентом России Владимиром Путиным.

7 октября глава государства провел совещание, во время которого начальник Генштаба, а также командующие группировками войск, доложили российскому лидеру в деталях об оперативной обстановке на фронтах. В ходе заседания Путин подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне спецоперации полностью остается за российской армией. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

