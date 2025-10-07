На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Герасимов рассказал о замысле ВС России в ходе СВО

Герасимов: ВС России в ходе СВО продолжат наступать по утвержденному замыслу
true
true
true
close
Денис Григорюк/РИА Новости

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции (СВО) продолжат наступать в соответствии с утвержденным замыслом. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, соединения и воинские части Объединённой группировки войск продолжат вести наступательные действия в соответствии с утвержденным замыслом», — сказал Герасимов, выступая с докладом перед президентом России Владимиром Путиным.

7 октября глава государства провел совещание, во время которого начальник Генштаба, а также командующие группировками войск, доложили российскому лидеру в деталях об оперативной обстановке на фронтах. В ходе заседания Путин подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне спецоперации полностью остается за российской армией. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее Герасимов рассказал, от чего зависит успех ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами