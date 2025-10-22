В Кремле ответили на вопрос, планируется ли телефонный разговор Путина и Орбана

Песков: новый телефонный разговор Путина и Орбана пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что нового телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пока не планируется.

«Он уже был. Пока нового нет», — сказал представитель Кремля.

20 октября Орбан заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будут иметь экзистенциальное значение для Венгрии.

Также венгерский премьер заявлял, что встреча президентов России и США в Будапеште даст реальные шансы на мир.

Саммит России и США в Будапеште станет политическим кошмаром для Евросоюза, утверждает El País. В Брюсселе назвали предстоящую встречу Путина с Трампом «пренебрежением Европой». По мнению ЕС, компанию им должен составить финский лидер Александр Стубб. Принимающая сторона считает, что саммит позволит добиться мира на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.