В Китае отреагировали на слова Трампа о Тайване

Тайваньский вопрос — это дело исключительно китайского народа, Китай никогда не оставит места для сепаратистской деятельности. Об этом заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, передает РИА Новости.

«Мы готовы создавать широкое пространство для мирного воссоединения, готовы искренне прикладывать все силы для мирного воссоединения, но мы никогда не оставим места для какой-либо сепаратистской деятельности по независимости Тайваня», — сказал дипломат.

Японская газета Sankei Shimbun писала, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) построила на полигоне Чжужихэ, крупнейшем в стране, макеты ключевых правительственных зданий Тайваня, включая президентский дворец, министерства иностранных дел и обороны. На объекте отрабатывается сценарий нанесения «обезглавливающего удара» по острову.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Китай не собирается нападать на Тайвань.

В конце сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) рассказала, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует оказать давление на своего американского коллегу, чтобы тот официально заявил, что США выступают против независимости Тайваня.

Ранее СМИ рассказали о блокировке Трампом военной помощи Тайваню на $400 млн.