Китай построил тренировочный полигон с имитациями зданий Тайваня

Китай построил макеты правительственных зданий Тайваня для военных учений
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) построила на полигоне Чжужихэ, крупнейшем в Китае, макеты ключевых правительственных зданий Тайваня, включая президентский дворец, Министерство иностранных дел и Министерство обороны. Об этом написала японская газета Sankei Shimbun.

По данным журналистов, строительство макетов началось несколько лет назад, а с 2020 года их площадь почти утроилась. Учения на объекте направлены на отработку сценариев нанесения так называемого «обезглавливающего удара» по Тайваню.

Согласно публикации, имитация здания Законодательного юаня соединена подземным туннелем длиной 280 метров с макетом президентского дворца. Также на базе появились конструкции, воспроизводящие здания МИДа и Минобороны острова. Спутниковые снимки показывают, что в 2022 году военные устанавливали блокпосты и проводили маневры, имитирующие боевые действия с силами, охраняющими президентский дворец, а летом 2025 года на полигоне вновь была замечена бронетехника.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку сообщил, что власти осведомлены о ситуации и приняли меры безопасности, не раскрывая деталей. Китай, как отметил председатель Си Цзиньпин 30 сентября, рассматривает Тайвань своей территорией и заявляет о готовности противостоять «сепаратистским силам и внешнему вмешательству», защищая национальный суверенитет.

Ранее в минобороны Китая исключили независимость Тайваня.

