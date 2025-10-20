На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал, нападет ли Китай на Тайвань

Трамп: Китай не собирается нападать на Тайвань
Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что КНР не собирается нападать на Тайвань. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, мы будем очень хорошо ладить, когда речь идет о Тайване и других вопросах... Я не думаю, что что-то случится», — заявил глава Белого дома.

До этого японская газета Sankei Shimbun сообщила, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) построила на полигоне Чжужихэ, крупнейшем в стране, макеты ключевых правительственных зданий Тайваня, включая президентский дворец, министерства иностранных дел и обороны. На объекте отрабатывается сценарий нанесения «обезглавливающего удара» по острову.

В конце сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) рассказала, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует оказать давление на своего американского коллегу, чтобы тот официально заявил, что США выступают против независимости Тайваня.

Ранее СМИ рассказали о блокировке Трампом военной помощи Тайваню на $400 млн.

