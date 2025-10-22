В Британии объяснили изменчивую позицию Трампа по встрече с Путиным

Отсутствие единой позиции по переговорам с Москвой в Белом доме мешает встрече президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, «постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне», на данный момент склоняет Трампа к «партии миротворцев», у которых более реалистичный взгляд на ситуацию.

Американский лидер осознает плачевное положение Украины и не привык вкладываться в убыточные проекты, указал аналитик.

«У них [Украины] нет оружия. У Европы почти нет оружия и денег. А, значит, в этом нет выгоды, что Трамп попробует использовать в свою сторону, чтобы поскорее выйти из этого убыточного проекта», — заявил Меркурис.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что решение о проведении встречи с Владимиром Путиным пока не принято. Саммит, который планировалось провести в Будапеште, отложен после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. В Белом доме подчеркнули, что конкретных планов на ближайшее время нет. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

