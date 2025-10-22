На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии объяснили изменчивую позицию Трампа по встрече с Путиным

Аналитик Меркурис: Трамп не уверен во встрече с Путиным из-за позиций советников
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Отсутствие единой позиции по переговорам с Москвой в Белом доме мешает встрече президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, «постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне», на данный момент склоняет Трампа к «партии миротворцев», у которых более реалистичный взгляд на ситуацию.

Американский лидер осознает плачевное положение Украины и не привык вкладываться в убыточные проекты, указал аналитик.

«У них [Украины] нет оружия. У Европы почти нет оружия и денег. А, значит, в этом нет выгоды, что Трамп попробует использовать в свою сторону, чтобы поскорее выйти из этого убыточного проекта», — заявил Меркурис.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что решение о проведении встречи с Владимиром Путиным пока не принято. Саммит, который планировалось провести в Будапеште, отложен после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. В Белом доме подчеркнули, что конкретных планов на ближайшее время нет. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии рассказали, как Путин «переиграл» Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами