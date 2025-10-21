Пролитолог предрек попытки срыва переговоров Путина и Трампа в Будапеште

Попытки срыва встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште, безусловно, будут, однако вряд ли они к чему-то приведут. Такое мнение в интервью «Радио 1» высказал политолог, доцент Финансового Университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

«Несмотря на все препятствия, я думаю, что встреча состоится. Ее необходимость продиктована самой логикой развития событий, в том числе и сменой риторики Вашингтона после переговоров Трампа с Зеленским», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что будапештская встреча станет испытанием на прочность для всех сторон, но ее проведение — это неизбежный шаг на пути к деэскалации.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Позднее телеканал CNN сообщил, что в Белом доме после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио посчитали, что Россия якобы «недостаточно продвинулась» от своего «максималистского курса» по Украине. На фоне этого их встреча якобы «была отложена на неопределенный срок». При этом, по данным СМИ, Рубио и Лавров могут провести еще один телефонный разговор на этой неделе.

Ранее военный эксперт рассказал о провокациях, которые готовит Киев перед встречей Трампа и Путина.