В Турции заявили о планах Британии сорвать возможную встречу Путина и Трампа

Cumhuriyet: Лондон пытается сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште
Сергей Бобылев/РИА Новости

Великобритания предпринимает попытки сорвать возможную встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Такое мнение высказал политический обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Дениз Берктай.

По его мнению, по мере приближения возможной даты переговоров давление со стороны Лондона и его союзников будет только усиливаться.

Журналист отметил, что после недавней встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне британские медиа запустили кампанию, которая направлена на дискредитацию любых переговоров между РФ и США.

Берктай также обратил внимание, что вскоре после переговоров в американской прессе появились публикации, согласно которым глава Белого дома якобы давил на Зеленского, требуя от него шагов к примирению с Россией. Он подчеркнул, что такой информационный фон сформировали неслучайно.

«Несомненно, Британия таким образом стремится сорвать возможную встречу Трампа и Путина», — сказал Берктай.

Обозреватель считает, что потенциальный саммит в Будапеште с самого начала окажется под жестким внешним прессингом.

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в США в целях подготовки подготовки визита Трампа в Будапешт.

Ранее СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит самолет Путина в Венгрию.

