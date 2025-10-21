Лавров заявил, что телефонные переговоры с Рубио продолжатся

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договорился с госсекретарем США Марко Рубио о продолжении телефонных контактов. Об этом пишет ТАСС.

«Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении», — сказал глава ведомства по итогам переговоров со своим эфиопским коллегой Гедионом Тимотевосом.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что новый телефонный разговор главы российского внешнеполитического ведомства и Рубио возможен. Рябков также заявил, что Россия продолжит сталкиваться с попытками распространения дезинформации со стороны ресурсов западных стран. Так он прокомментировал информацию о якобы перенесенной встрече Рубио и Лаврова.

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор и обсудили «следующие шаги» для развития состоявшегося на прошлой неделе разговора между двумя президентами о возможном прекращении конфликта на Украине, говорится в отчете Госдепа США. Госсекретарь «подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа».

Ранее в Кремле высказались о формате переговоров Лаврова и Рубио.