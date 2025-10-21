В МИД РФ заявили, что новый телефонный разговор между Лавровым и Рубио возможен

Рябков о новом телефонном разговоре Лаврова и Рубио: возможно все

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что новый телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио возможен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможно все», — ответил Рябков на вопрос журналистов о возможном телефонном разговоре Лаврова и Рубио.

Рябков также заявил, что Россия продолжит сталкиваться с попытками распространения дезинформации со стороны ресурсов западных стран. Так он прокомментировал информацию о якобы перенесенной встрече главы российского МИД Сергея Лаврова и государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.

Рябков отметил, что встреча Лаврова и Рубио пока «существует как идея».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор и обсудили «следующие шаги» для развития состоявшегося на прошлой неделе разговора между двумя президентами о возможном прекращении конфликта на Украине, говорится в отчете Госдепа США. Госсекретарь «подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа».

Ранее в Кремле рассказали о работе МИД и Госдепа перед встречей президентов.