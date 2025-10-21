В Кремле высказались о формате переговоров Лаврова и Рубио

Песков: формат переговоров Лаврова и Рубио могут уточнить в МИД России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос о том, какой формат переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио наиболее предпочтителен.

«Это нужно спрашивать в МИД», — сказал представитель Кремля.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что новый телефонный разговор главы российского внешнеполитического ведомства и Рубио возможен. Рябков также заявил, что Россия продолжит сталкиваться с попытками распространения дезинформации со стороны ресурсов западных стран. Так он прокомментировал информацию о якобы перенесенной встрече Рубио и Лаврова.

20 октября они провели телефонный разговор и обсудили «следующие шаги» для развития состоявшегося на прошлой неделе разговора между двумя президентами о возможном прекращении конфликта на Украине, говорится в отчете Госдепа США. Госсекретарь «подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа».

Ранее в Кремле рассказали о работе МИД и Госдепа перед встречей президентов.