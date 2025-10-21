В Кремле прокомментировали желание некоторых стран ЕС поучаствовать в саммите в Будапеште

Песков: участие других стран в саммите в Будапеште пока не обговаривалось

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос, как в Москве относятся к сообщению газеты Politico о том, что некоторые страны ЕС хотят принять участие в саммите в Будапеште.

«Пока преждевременно об этом говорить, пока никаких ... деталей просто не обговаривалось», — отметил Песков.

21 октября член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский попытается сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее в Венгрии заявили, что сделают все возможное для успешной встречи Путина и Трампа.