В Венгрии заявили, что сделают все возможное для успешной встречи Путина и Трампа

Сийярто: Венгрия сделает все для успеха встречи Путина и Трампа в Будапеште

Венгрия сделает все возможное, чтобы готовящаяся в Будапеште встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла успешно. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Венгрия сделает все, что в ее силах, чтобы саммит прошел успешно, и все, что в ее силах, для содействия миру», — сказал он, отметив, что дата и организационные детали предстоящих переговоров станут известны после консультаций министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

По его словам, в то время, как Венгрия организует мирный саммит, ЕС «готовится к войне, он хочет перевести Европейский союз в режим войны, вооружать и финансировать Украину».

Сийярто добавил, что из всех стран Евросоюза только Венгрия и Словакия выступают за мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

Путин и Трамп провели телефонные переговоры за день до встречи американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября. После завершения беседы в Белом доме сообщили, что президенты РФ и США проведут личную встречу в столице Венгрии.

Ранее сообщалось, что США до саммита в Будапеште планируют больше встреч с РФ, чем перед Аляской.