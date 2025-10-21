Газета NZZ: встреча Путина и Трампа в Будапеште — пощечина европейцам

Факт того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют провести встречу в государстве Евросоюза (ЕС), является пощечиной для европейцев. Об этом пишет швейцарское издание NZZ.

В материале также говорится, что Будапешт, как место проведения двустороннего саммита, был выбран Путиным неслучайно: другие европейские лидеры «не так благосклонны к российскому президенту, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан».

По мнению журналиста NZZ, встреча лидеров может поставить под угрозу поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и Трампа. Лидеры договорились организовать встречу, которая может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с Орбаном.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский хочет сорвать встречу Путина и Трампа.