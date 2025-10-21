В США заявили о грядущей катастрофе для Украины перед встречей Путина и Трампа

Bloomberg: саммит в Венгрии будет одним из самых опасных для Киева с начала СВО

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будет «одним из самых опасных моментов» для Киева с начала СВО на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий», — говорится в сообщении издания.

Зеленский после поездки в США и встречи в Белом доме с президентом Дональдом Трампом оказался в крайне неустойчивом положении, отмечается в материале агентства. Украинскому лидеру, пишет Bloomberg, либо придется пойти на уступки России, либо отказаться такого шага, что повлечет давление со стороны Трампа.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

