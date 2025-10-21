В Венгрии рассказали, что спецслужбы готовят для Путина и Трампа к их визиту

Спецслужбы Венгрии обеспечат полную безопасность президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе их встречи в Будапеште. Об этом в социальной сети Х заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По его словам, главы двух государств «будут в безопасности» в Венгрии. Эксперт отметил, что спецслужбы страны «хорошо обучены».

«Им будут помогать американские и российские специалисты. Защита президентов будет иметь первостепенное значение», — добавил Кошкович.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии создан оргкомитет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит самолет Путина в Венгрию.