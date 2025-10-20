Трамп заявил о неуверенности в победе Украины

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте. Об этом сообщает ТАСС.

«Они (украинские войска. — «Газета.Ru») все еще могут выиграть. Я не думаю, что это случится, но они могут», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности победы Украины.

18 октября президент США по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил, чтобы обе стороны российско-украинского конфликта объявили себя победителями. В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что в ходе переговоров призвал Зеленского пойти на заключение мирной сделки. По словам президента США, обе стороны конфликта на Украине должны остановиться «там, где находятся».

Позднее Зеленский заявил в интервью NBC News, что Россия не побеждает в боевых действиях на Украине. По его мнению, российская армия сейчас находится в слабой позиции, поскольку под ее контролем находится «около 1%» территории Украины.

