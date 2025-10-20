На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Umit Bektas/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул значимость взаимодействия между Москвой и Вашингтоном в целях достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы госдепа.

«Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента Трампа», — сказано в тексте.

Незадолго до этого МИД России сообщил о разговоре госсекретаря США и Сергея Лаврова. По информации внешнеполитического ведомства, дипломаты в конструктивном ключе обсудили возможные конкретные шаги «в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее Сийярто назвал смехотворным отношение ЕС к саммиту РФ и США.

