На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Болгарии выразили готовность предоставить воздушный коридор для борта Путина

МИД Болгарии: София готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина
true
true
true
close
Depositphotos

Болгария в случае необходимости готова предоставить воздушный коридор для самолета президента РФ Владимира Путина на пути в Венгрию, где должна состояться его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Георга Георгиева.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи», — сказал глава болгарского внешнеполитического ведомства.

Журналисты поинтересовались у него, готова ли София предоставить воздушный коридор для самолета российского лидера. Георгиев отметил, что встреча не сможет состояться, если одному из ее участников не удастся на нее приехать.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в Венгрии. Как рассказали в Кремле, саммит в Будапеште может состояться в ближайшие две недели или позже. Для подготовки визита в республике создали оргкомитет.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями Путина и Трампа с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что Путин и Трамп могут отправиться в Венгрию на одном самолете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами