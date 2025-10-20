СМИ рассказали, что Трамп не обращал внимания на Зеленского на переговорах

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским не обращал внимания на его заявления и сетовал на то, что не получил Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, Трамп слушал Зеленского, однако не реагировал на его словам.

«Трамп все говорил и говорил о своем недовольстве тем, что ему не досталась Нобелевская премия мира», — пишет WP.

20 октября украинский лидер встретился с журналистами и рассказал им подробности о недавних переговорах с президентом США. В частности, глава государства заявил, что представители Вашингтона требовали от Киева отказаться от Донбасса. Кроме того, они выразили беспокойство из-за того, что при введении режима прекращения огня Украина может воспользоваться паузой для подготовки к наступлению на РФ.

До этого газета Financial Times писала, что Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку.

Ранее Зеленский заявил о приближении мира на Украине.