На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, каким маршрутом Путин может полететь в Венгрию

Генерал Попов: Путин может полететь в Венгрию над Польшей, Румынией или морем
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов заявил mk.ru, что президент России Владимир Путин может полететь в Венгрию над территорией Польши, Румынии или над Черным морем.

По словам Попова, полет Путина в Венгрию на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом будет осуществляться с теми же мерами безопасности, что и его визит в ОАЭ, когда самолет президента на всем протяжении сопровождали российские истребители.

Генерал уточнил, что самый удобный маршрут до Будапешта пролегает через Белоруссию, Польшу и Словакию, однако польские власти «могут вставлять палки в колеса».

«На этот случай есть возможность лететь не через Белоруссию, Польшу, Словакию, а пройти южным маршрутом – через Черное море выйти на сочетание границ Болгарии, Румынии. Этот маршрут мало того что короче, так и согласовывать его, на мой взгляд, нам будет проще. Румыния — страна, которая не так критично относится к украинским событиям, и влияние США на нее сильнее», — считает Попов.

20 октября политолог Борис Межуев рассказал «Газете.Ru», что Евросоюз, несомненно, будет пытаться оказать давление на администрацию Трампа перед встречей с Путиным в Будапеште. В том числе это будет проявляться в «резких статьях», в которых говорится о якобы новом скандале между президентом Дональдом Трампом и Зеленским.

Ранее в МИД РФ оценили возможности ЕС помешать встрече Трампа и Путина в Венгрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами