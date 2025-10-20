Эксперт рассказал, каким маршрутом Путин может полететь в Венгрию

Генерал Попов: Путин может полететь в Венгрию над Польшей, Румынией или морем

Военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов заявил mk.ru, что президент России Владимир Путин может полететь в Венгрию над территорией Польши, Румынии или над Черным морем.

По словам Попова, полет Путина в Венгрию на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом будет осуществляться с теми же мерами безопасности, что и его визит в ОАЭ, когда самолет президента на всем протяжении сопровождали российские истребители.

Генерал уточнил, что самый удобный маршрут до Будапешта пролегает через Белоруссию, Польшу и Словакию, однако польские власти «могут вставлять палки в колеса».

«На этот случай есть возможность лететь не через Белоруссию, Польшу, Словакию, а пройти южным маршрутом – через Черное море выйти на сочетание границ Болгарии, Румынии. Этот маршрут мало того что короче, так и согласовывать его, на мой взгляд, нам будет проще. Румыния — страна, которая не так критично относится к украинским событиям, и влияние США на нее сильнее», — считает Попов.

20 октября политолог Борис Межуев рассказал «Газете.Ru», что Евросоюз, несомненно, будет пытаться оказать давление на администрацию Трампа перед встречей с Путиным в Будапеште. В том числе это будет проявляться в «резких статьях», в которых говорится о якобы новом скандале между президентом Дональдом Трампом и Зеленским.

Ранее в МИД РФ оценили возможности ЕС помешать встрече Трампа и Путина в Венгрии.