Украина не подписала важные соглашения с США в Вашингтоне

Украинская делегация не подписала важные договоры во время переговоров в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Politico.

Авторы пишут, что украинская делегация была обширной, в нее вошли премьер-министр Юлия Свириденко и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, однако они не справились со своей работой.

«Идея заключалась в том, что будут подготовлены масштабные документы, включая ряд соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетического сектора, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме», — поделился с изданием один из представителей Республиканской партии.

Еще один собеседник издания добавил, что за неделю стороны не достигли каких-либо конкретных договоренностей.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в ходе последних переговоров в Вашингтоне сотрудники администрации президента США Дональда Трампа требовали выхода Украины из Донбасса.

До этого газета Financial Times сообщила, что Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: Трамп, пишет FT, настаивая на передаче Москве всего Донбасса. Источники FT также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Зеленский заявил о приближении мира на Украине.